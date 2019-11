Sage niemand, wir hätten nicht früh genug informiert: In vier Wochen ist Weihnachten – schon fast vorbei. Das bekanntlich immer so plötzlich kommt. Dann sind auch die prognostizierten 281 Euro für Geschenke pro Kopf verteilt. Ein Milliarden-Konjunkturprogramm, das sich Maria und Joseph damals nicht hatten vorstellen können. Oder wollen. Nun soll man sich dem Fest der Liebe nicht mit erhobenem Zeigefinger nähern. Oder im ersten Neuschnee den Klima-Gretarier machen. Aber an einem Punkt ließe sich – aus Liebe zur Erde – was tun: Jährlich 107 Kilo Verpackungsmüll pro Bürger müssen nicht sein. Sogar Geschenkpapier lässt sich bei umsichtigen Auspacken statt gierigem Aufreißen zweimal verwenden. Denn Weihnachten kommt auch 2020 bestimmt!