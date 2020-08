Dass Bundesliga ohne Zuschauer so spannend ist wie Nacht-Sackhüpfen im dunklen Walde, wissen wir jetzt. Was aber noch nicht heißt, dass es mit dem Kulturgut Fußball wieder steil aufwärts geht. Die Liga hat der Politik Angebote gemacht – und den Schwarzen Peter zugeschoben: Stehplätze und die emotionalen Fieber-Kurven für das Viren-Weitspucken entfallen. Kein Zutritt für Gäste-Fans. Was auch hilfreich sein kann. Die rasche Nachverfolgung von Infektionswegen bei "nur" 20.000 ausgedünnten Zuschauern z.B. in München, würde aber selbst für einen Herkules der Corona-Bekämpfung wie Söder zum Alptraum werden. Und in Dortmund, beim lockeren Laschet, mag man sich das gar nicht ausmalen. Das Ganze bleibt ein Tango mit dem R-Faktor. Nah am Abgrund.