Was soll man zu diesem 8. Dezember noch sagen? So ein Tag! Dessen Schönheit zwar auch im Auge des Betrachters liegt. An dem sich aber alles ein wenig historisch anfühlte. Und an dem nicht zuletzt zusammenfand, was Herrschaft des Volkes messerscharf ausmacht. Das ist gerade nicht das Krakeelige oder die falsche Macht der großen Lautstärke. Sondern ein unbestechliches demokratisches Prinzip, bei dem hier nur knappe 1,6 Prozent zwischen Jamaika oder Ampel, zwischen einer historischen Niederlage der Union und dem Comeback der SPD gelegen haben. Und nach dessen Regeln ein runderneuertes Parlament Olaf Scholz zum Kanzler und Sachwalter aller Deutschen wählen und seine Vereidigung ermöglichen konnte. So wahr ihm, nun ja, die Ampel helfe ...