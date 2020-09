Dass es bald heißt: Die Maut war sein Schicksal – glauben wir nicht. Auch wenn die Pannenliste des Beaus aus Bayern länger ist als der Weihnachtswunschzettel eines Achtjährigen. Und teurer. Seehofer & Dobrindt haben uns die durchgefallene Pkw-Maut zwar eingebrockt. Aber erst Andreas Scheuer hat sie auf seine cool-geil-dreiste Art in ein 500-Millionen-Grab verwandelt. Wenn er, gegen die Einwände der Betreiber, schnellen Vertragsabschluss verlangte, statt auf den EU-Gerichtshof zu warten – und danach das Parlament anlog, müsste es im Normalfall heißen: Andi go home! Aber was ist bei der Groko im Endstadium normal? Scholz hat seine Wirecard-Affäre und Scheuer die Maut. Wir hören schon auf beiden Seiten rufen: Skandal bei Fuß! Siehe oben.