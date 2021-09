Kann man den nicht mal aus dem Bahn-Verkehr ziehen? Der Buhmann der Nation, Claus Weselsky mit dem hohen C, ist nicht nur Sachse, was man hört, sondern auch CDU-Mitglied, was man eher nicht vermutet. Er führt einen sadistischen Arbeitskampf gegen die Bahnkunden. Und das ja nur, um seiner kleinen Gewerkschaft gegen konkurrierende Arbeitnehmervertretungen mehr Wichtigkeit zu verleihen, als ihr zahlenmäßig und per Tarifeinheitsgesetz zukommt. Der Ober-Lokführer peilt mal wieder den Prellbock an. Warum sagt dazu unser mit Ach und Krach bis ans Ende dieser Wahlperiode geschlitterte Verkehrsminister Scheuer nicht endlich mal was? Als letzter politischer Dienst am Bahnkunden – der ja auch Wähler ist. Sicherheitshinweis: Dies ist eine Drohung!