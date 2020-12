Dass es im Jahr der Ratte nur Mistthemen gab, ist kein Zufall. Das übelste kam direkt aus China und verdirbt uns sogar die Feiertage: Lockdown brut, stilles Silvester. Vielleicht spendiert Minister Spahn, wenn seine Corona-Warn-App schon nichts taugt, wenigstens das Handy-Programm "Sichere Weihnacht" für ein gefahrloses Familienfest: Es stimmt auf schrille Art "O Tannenbaum" an, wenn jemand den Sicherheitsabstand am selbigen unterschreitet. Es trötet "Macht hoch die Tür", bzw. den Mund-Nasenschutz, wenn dieser länger unten bleibt, als der Erbseneintopf gegessen ist. Und ruft die Polizei, wenn der fünfte Mann aus dem zweiten Haushalt betrunken nach Hause fahren will. Damit alles sicher bleibt. Am 26. löscht sich das Programm von selbst. Danke Jens.