Auf der nach oben offenen Skala für politisch-unsinnige-weil-bereits-vorhanden-Vorschläge (Puvv) nimmt die Idee von Umweltminister Svenja Schulze, wonach Hersteller ihre Müllbeseitigung selbst bezahlen sollen, zurzeit den höchsten Rang ein. Nicht etwa, weil wir uns vorstellen, wie dann Schnellfressketten die per Kohlestrom betriebenen Laubbläser finanzieren müssen, mit denen die Verpackungsreste von McMüll zur Seite geblasen werden, sondern weil es das alles doch längst gibt. Heißt: "Grüner Punkt", wurde 1990 eingeführt - und gilt für alle nicht recycelbaren Verpackungen. Hmmm. Das Schöne an modernen Gesetzesvorlagen ist ja, dass sie gar nicht mehr geschreddert werden müssen. Das erledigt die Löschtaste am Computer. Und benötigt dafür nicht mal einen Grünen Punkt.