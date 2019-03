Ja mei, da freut sich der Scheuer Andi! "Looks like shit. But saves my live", ließ er über seine Nackerten texten, die der Verkehrsminister (fast) nur mit Helm bekleidet auf die Öffentlichkeit losließ. Gänzlich frei übersetzt: Wer Leben retten will, darf halt den Shitstorm nicht fürchten. Tatsächlich hagelte es, wie geplant, massenhaft Vorwürfe. Scheuers bescheidener Kommentar: "Das gab es noch nie: In ganz Europa wird jetzt über Fahrradhelme diskutiert." Tatsächlich wird allerdings sehr viel über schwarze und weiße Spitzendessous auf den Plakaten debattiert - und viel zu wenig über die eigentliche heiße Frage: Müssen es für "ihn" immer Retro-Shorts zum Waschbrettbauch sein? Oder geht auch Radlerhose? Wenn nämlich "unsexy" Leben rettet: Dann ist die Kombi aus Kopfschutz plus Polster-Höschen perfekt.