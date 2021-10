Purer Zufall: Am ersten Freitag im Oktober wird der Welttag des Lächelns begangen, den der US-Werbegrafiker Harvey Ball 1963 mit dem gezeichneten "Smiley" in die Welt gesetzt hatte. Lange wurde er in der maschinell gestützten Schriftform hilfsweise mit der Zeichenfolge: Doppelpunkt, Bindestrich, Klammer zu :-) verbreitet. Heute ist daraus die Großfamilie von Emojis der nonverbalen Handy-Kommunikation entstanden. Oder man verbreitet ein Vierfach-Smiley als Selfie. Obwohl er noch nicht auf dem Schnappschuss ist: Heute wäre der Tag von Olaf Scholz, der u.a. mit dem kleinen Lächeln, das alle Pannen zudeckte, die Wahl gewonnen hat. Der Tag von Laschet, der dröhnende Weltlachtag, wird im Mai gefeiert. Ja, man kann sich auch politisch totlachen.