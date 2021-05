Auch Bauernregeln müssen gelegentlich angepasst werden: Kräht der Hahn mit Schirm und Gummistiefeln auf dem Mist, ändert sich das Wetter – oder es regnet so weiter. Dass Nachbarn gelegentlich von der Insel melden, sie lägen seit 14 Tagen in der Sonne, grenzt an meteorologischen Sadismus. Dem können wir nur entgegenhalten, dass hier die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 gefallen ist, dass die ersten Freibäder einladen und sich bald wieder bis zu 250 Leute im Freien kulturell betanken lassen dürfen – für die Abfüllstation Neckarwiese gelten spezielle Bedingungen. Trotzdem klang der dumme Spruch selten so anhaltend zynisch: Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falschen Klamotten. Doch die Hoffnung hat Schwimmflügel. Sie ersäuft zuletzt.