In Mannheim leben noch echte Fußballromantiker. Nein, nicht die Hirnis, die einen vermasselten Aufstieg mit Bengalos und Randale begehen. Sondern Verwaltungsrichter in ordentlichen schwarzen Roben (mit, wir spekulieren, einem Hauch von Waldhof-Blau). Und mit einem nostalgischen Hang zu veralteten Grenzwerten. Mit ihrem Sperrzeiten-Urteil für das neue Freiburger Stadion, wenn es denn Bestand hat, haben sie also sämtliche Europapokal-Termine ausgeschlossen. Ist ja auch kein Wunder, dass man daran in SVW-Nähe (noch) nicht denkt. Aber vor allem haben sie erreicht, was unzählige Ultra-Proteste seit Jahren nicht schafften: Anpfiff nur noch samstags 15.30 Uhr. Da schlägt doch jedes Fan-Herz sofort höher! Aber psst, bitte nicht zu laut. Die Anwohner ...