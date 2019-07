So eine Putzfrau ist schon praktisch: Man muss nicht selber aufräumen, und so teuer ist sie auch nicht, jedenfalls wenn man vergisst, sie anzumelden. Ganze 90 Prozent beschäftigen ihre Putzhilfe schwarz, ein Wert, der sich - Achtung, Wortspiel - nicht so leicht unter den Teppich kehren lässt. Aber davon ganz abgesehen sind Reinigungsfachkräfte besser als ihr Ruf. Ein berühmtes Beispiel ist Herakles, der laut griechischer Sage als erster bekannter Putzmann die Ställe des Augias ausmistete. Heute wird wieder so jemand gesucht. Dringend durchgeputzt werden muss das Verteidigungsministerium, überall liegen Materialmängel, Milliardenlöcher und dubiose Beraterverträge herum. Ein echter Saustall! Um die Aufgabe, dort auszumisten, ist niemand zu beneiden.