Im Grunde warten wir darauf, dass endlich die Tablette kommt, die man einwirft, wenn die Corona-App eine Risikobegegnung anzeigt – fertig. Quasi die Pille danach. Aber das kann dauern. Derweil geht die Inzidenz durch die Decke. Eine Pandemie der 14 Millionen noch Ungeimpften überrollt die Kliniken. Und viele Nachfahren jener Kugelleugner, die auch nach Magellans Erdumsegelung behaupteten, die Erde sei eine Scheibe, stecken in ihrer Filterblase fest. Wobei längst klar ist, dass Argumentieren bei ihnen so viel hilft wie eine tibetanische Klangschalentherapie gegen Schweißfüße. Es gibt – zwischen dem Herumeiern mit 2G, 3G und 3G plus – weiter nur ein Mittel, möglichst nicht Opfer zu werden: Impfen und Boostern. Rette sich also, wer kann!