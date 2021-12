Im Amateursport trägt mancher Schiedsrichter den schönen Spruch auf dem Trikot: "Nicht meckern. Selber pfeifen." Einen so knackigen Appell an Eigeninitiative und Macher-Mentalität hat nicht mal die FDP in den Koalitionsvertrag gepackt. Da steht zwar: Wir wollen mehr Fortschritt wagen. Aber nicht, wer wir sind, und wenn ja, wieviel. Vielleicht schwant der Ampel ja, wohin ein Übermaß an individueller Problemlösungsstrategie führt. Wie jüngst in Karlsruhe: Da hat sich eine Frau von einem Rettungswagen so behindert gefühlt, dass sie ihn kurzerhand umparken wollte. Bei laufendem Einsatz! Bei allem Respekt vorm Ärmelhochkrempeln... wo es überlebenswichtig wird – Gasleitung, Impfung, Selbstmedikation mit Wurmmitteln – ruhig mal die Experten machen lassen.