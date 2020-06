Die Möglichkeit, nach Monaten der gastronomischen Kontaktsperre mal wieder zum Lieblingssüdländer zu gehen, erinnert an das Öffnen des ersten Türchens am Adventskalender. Nur bleibt offen, wie viele noch kommen werden – oder auch wieder zugehen. Der Restaurantbesuch als Normalitätstest. Fazit: Normal ist nichts. Der Wirt nicht, der mit dem Meter herumläuft und auf Abstand achtet. Nicht die kahlen Tische und das Anwesenheitsformular, als checke man im Hotel ein. Und, ehrlich, auch die sonst so köstlichen Leberstreifen waren nicht wie früher, sondern hart. Das Enge, Gemütliche und Fröhliche geht nicht mit angezogener Bremse. Hier passt sogar Adornos großes Wort zum ganz Banalen: Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Corona muss weg