Boris Johnson, der Master of Disaster, erinnert in seinem rasenden Brexorzismus an einen anderen Urheber schlechter Schlagzeilen: den kranken Mann am Bosporus. Und siehe da, der blonde Clown, der am liebsten König der Welt wäre, sich selbst bewundert, die Wahrheit verachtet und das Parlament zum Bettvorleger seiner Machtansprüche machen wollte, hat türkische Schnipsel im Genpool: Urgroßvater Ali Kemal war Innenminister des osmanischen Reiches und wurde abgemurkst. Großvater Osman Ali floh nach London und etikettierte die Familie um. Mütterlicherseits ist Boris zudem über das Haus Württemberg mit dem halben europäischen Hochadel verwandt. Das unbürgerliche AfD-Schlossgespenst Beatrix von Storch ist eine Cousine 5. Grades. Noch Fragen?