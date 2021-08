So schnell wird Claus Weselsky seinen Streik wohl nicht beenden wollen, bei dem Urabstimmungsergebnis. Als Bahnkunde möchte man daher mal wieder mit Eisenbahnschienen reinschlagen. Und das hat schon damit zu tun, dass der größte Lokführer aller Zeiten mal wieder die tarifpolitische Rampensau gibt. Pandemie hin, Urlaub her. Fast ohne Vorwarnzeit. Aber die gute Nachricht diesmal: Die Enkelin in Berlin hat letzte Woche ihre Einschulung trotzdem feiern können. Weil Oma und Opa den Blechesel gesattelt und die neunstündige Besichtigung aller Autobahnbaustellen bis in die Hauptstadt auf sich genommen haben. Und da redet dieser Mensch von Verständnis! Wofür? Dass wir auch die Streikkosten der Bahn bezahlen? Weselsky, setzen! Nicht schulfähig.