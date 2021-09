Mit den Merkel-Abschiedsfeiern kann es noch dauern. So, wie es bei den Grünen unterm Sofa gerade zugeht. Oder wie die ersten SPD-Anpinkelungen gegen die Voodoo-Liberalen und ihren Luftikus Lindner daherkommen. Wenigstens haben sich die aus der Totenstarre erweckten Genossen bezüglich der rot-roten Schnittmengen – geschnitten. Sie brauchen die FDP. Und das ist gut so. Doch während auf den politischen Bazaren bereits sondiert wird, hier noch ein nachgetragener Hinweis an die Endzeitkanzlerin: Der Absturz der CDU ins Bodenlose hängt schon damit zusammen, dass sie ihr Feld nicht bestellt hat. Kaum Inhalte. Und alle mehrheitsfähigen Nachfolger verzwergt. Das musste noch gesagt werden, bevor sich die Milde des Abschieds über die große Raute senkt.