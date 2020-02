Aufgeräumt wird anderswo. Am Epizentrum des Bebens, dem Thüringer Landtag, herrscht Ruhe. Die nächste Sitzung ist frühestens nächsten Montag möglich. Exakt zwölf Tage nach der Wahl des kürzesten Ministerpräsidenten aller Zeiten. Und exakt jetzt schlägt die SPD zwölf Tage Bildungsurlaub für jeden Arbeitnehmer vor. Wer mag da an Zufall glauben? Wäre doch auch was für die Abgeordneten. Ein paar Tage Grundrechenarten, damit man nie wieder von ungewollten Mehrheiten überrascht werden kann. Danach historisches Aufbauseminar: "Können Glatzen wirklich aus der Geschichte lernen?" Aber Vorsicht bei der Wahl des Dozenten: Einen gewissen Höcke als Geschichtslehrer zu engagieren, könnte bei ganz strenger Auslegung als Zusammenarbeit gelten.