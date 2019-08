Romantik in der SPD? Na klar gibt’s die! Zuletzt hat die alte Kupplerin mehr Paare hervorgebracht als Tinder und "Herzblatt" zusammen! Blöd nur, dass sich niemand merken kann, wie diese Powerpärchen eigentlich heißen. Schlecht im Wahlkampf. Wir empfehlen, in Sachen Selbstvermarktung von den ganz Großen zu lernen. Brad Pitt und Angelina Jolie: Kannte kein Mensch, bevor sie "Brangelina" wurden, oder? Also: Ralf Stegner und Gesine Schwan sind künftig "Ralfine". Karl Lauterbach und Nina Scheer "Karlina". Und Klara Geywitz und Olaf Scholz ziehen als Traumduo "Klolaf" in die Schlacht. Nee, klingt furchtbar. "Olara"? "Mr & Mrs Scholz"? Schwierige Paarung. Apropos: Ja, richtig, das Brangelina-Glück hielt bloß zehn Jahre. Aber an der SPD-Spitze wäre selbst das ja eine Ära.