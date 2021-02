Zu den Risiken und Nebenwirkungen, die mit der Corona-Pandemie einhergehen, gehört auch ein gestörtes Morgenritual: Man wacht in seinem warmen Bett auf. Noch heiter gestimmt vom Traum, der an einem Sonnenstrand unter Palmen endete. Und möchte seiner Phantasie dorthin hinterherreisen. Doch sofort legt sich wie eine Asphaltschicht das Wissen über das Wünschen: Nichts geht. Und die Pandemie bestimmt wieder das Bewusstsein. Mit ihrem Nachrichtenmix aus Impfstoff, Inzidenzwerten oder vollen Intensivstationen. Dass Freunde in der Straße gestern, am Sonntag, zum Empfang der zweiten Dosis freudig ins Impfzentrum fuhren, war die gute Nachricht. Für sie. Denn sie sind dem Traum von Sonne und Strand ein gutes Stück näher. Muss sich toll anfühlen.