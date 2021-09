Noch sechs Tage. Dann sollten Sie sich entschieden haben. Wenn Sie zu jenen rund 16 Prozent der Wähler gehören, die sich noch unsicher sind, wen sie wählen sollen, oder die ihre Parteipräferenz, wie das so schön heißt, noch einmal ändern könnten. Wie man das rausfindet? Vielleicht hilft es ja, die Frage einmal umzuformulieren: Wenn am Sonntag Bundestagswahl gewesen wäre, wem würden Sie es am meisten gönnen, sich heute Morgen als Wahlgewinner zu feiern? Das werden sie zwar alle irgendwie. Aber den ganz großen Preis, das breite Lächeln auf dieser Titelseite und in allen Fernsehsendungen, wird auf Dauer nur eine/r bekommen. Auf Jahre. Beim letzten Mal wurden 16 daraus. Da kommen viele Montage zusammen. So gesehen: Überlegen Sie es sich gut!