Schon die Haager Landkriegsordnung verbot 1907 Chemiewaffen - ausgenommen das Verschießen von vergifteten Pfeilen. Was den Deutschen nicht genügte: 1915 eröffneten sie im Westen den Giftkrieg mit Chlorgas. Das nur zur Sensibilität, mit der Berlin die Mini-Strafaktion der drei Westmächte in Syrien begleitete. Politisch eine Klatsche für Putin, der dem syrischen Giftzwerg gegen alle Abreden den Einsatz der Bombe des kleinen Massenmörders erlaubte. Merkels Kanone blieb, trotz allen Drängens, nur das abgewogene Wort - zwischen Solidarität und Deeskalation. Aber dass sie in der west-östlichen Macho-Gemengelage als einzige mit Putin noch Tacheles, bzw. Russisch reden kann, ist sicher kein Schaden. Soviel noch zum Thema: Merkel muss weg.