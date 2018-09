Sachsens Ministerpräsident machte bei der Beweisaufnahme den Heimvorteil für sich geltend: Es gab in Chemnitz keinen Mob, keine Jagdszenen und keine Pogromstimmung. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und was gelegentlich nach Krawall aussah, bewegte sich durchaus im Rahmen der Gauland’schen Selbstverteidigungs-Theorie. Nicht bestreiten lässt sich zwar, dass etliche Demonstranten den rechten Arm hochhielten, davon gibt es schließlich Bilder. Aber beweise mal jemand, und zwar vor einem sächsischen Gericht, dass dies der verbotene H-Gruß und nicht eine verspätete Schutzbewegung gegen die untergegangene Abendsonne war. Man muss offenbar Sachse sein, um die Sachsen zu verstehen, dialeggdisch wie im übertragenen Sinne, mei Gudsder.