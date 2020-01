Es gibt, und darauf bestehen wir mit Nachdruck, auch noch ein Leben neben den Twitter-Gewittern, mit denen Trump Weltpolitik am Rande des Abgrunds macht. Es ist zwar nicht so prickelnd, dafür aber auch nicht so gefährlich, wenn CSU-Chef Markus Söder aus sicherer Entfernung jene Minister in Merkels Kabinett anschwärzt, die dort in wirkungsarmen Endlosschleifen kreisen. Etliche der Kandidaten sind allgemein bekannt. Von anderen kennt man bislang kaum die Namen. Nur hat Söders Ertüchtigungs-Offensive einen Schönheitsfehler: Der Minister, der fast täglich in der eigenen Tinte badet, ist Andreas Scheuer von der CSU. Und der steht nicht mal auf seinem Wechsel-Zettel. Insofern: Entwarnung für Merkel. Die Luftnummer ist nicht ernst gemeint.