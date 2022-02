Seit der Fertigstellung ist es nur ein Leerrohr auf dem Meeresgrunde. Ein Meerleerrohr also. Unser Kanzler taucht zwar öfters ab. Jedoch nicht in der Ostsee, um zu gucken, ob das Rohr noch liegt. Scholz hat nur vergessen, wie es heißt. Denn in den Mund nimmt er es bis jetzt nicht. Wird er heute im Kreml sein 1230 km messendes Geheimnis auspacken und auf den hoffentlich nicht ganz so langen Tisch des Hausherrn legen? Damit dieser erfährt, worum es geht? Die Außenministerin, die vom Völkerrecht kommt, war ja schon friedensbeschwörend in der Gegend. Scholz, der von den Finanzen kommt, könnte Putin in einem letzten Versuch mal verklickern, wieviel so ein Tag Krieg kostet – und was ihm entgeht, wenn er dann in besagte leere Röhre gucken muss.