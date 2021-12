Lesen bildet. Wenn man dabei gut aufpasst. Dann wissen nämlich Generationen von Harry-Potter-Fans, dass mindestens einmal im Jahr ein neues Passwort her muss. Wobei J.K. Rowling ihre Codes für die Schlafsäle von Hogwarts so gar nicht vorbildlich auswählt: Schweineschnauze. Bananeneis. Lichterfee. Quatsch. Viel zu oft Dinge, die im Wörterbuch stehen! Die Damen und Herren Zauberer haben eben keine Ahnung von den Risiken der digitalen Muggelwelt. Zugegeben, "gh56Ypf7&zZ" wäre ohne jeden erzählerischen Reiz. Aber deutlich sicherer als "123456". So lautete auch 2021 wieder das meistbenutzte (und meistgeknackte) Passwort Deutschlands. Bitte ändern! Und zwar nicht in "234567". Wäre auch leicht be- und geknackt. Ganz ohne Zauberei.