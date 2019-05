Felix Austria, das sich früher seine Bedeutung durch glückliche Heiraten gesichert hat, ist auf Sebastian Kurz geschrumpft. Und nach nur 525 Tagen als Kanzler einer politisch unsittlichen Liaison hat er mit seiner frühen Entmächtigung Bekanntschaft gemacht. Die Lehre daraus jedenfalls ist: Wer mit Rechtspopulisten paktiert, muss für den Schaden nicht sorgen. Gilt nicht nur in Wien. Die AfD, die sich bei uns im Osten festgesetzt hat, möchte dort im Laborversuch ihre Regierungsbeteiligung etablieren. Wie Jörg Meuthen am Sonntag säuselte: Gut Ding will Weile haben. Richtig: Gut Ding ja. Aber für eine solche Fahrt gegen die Wand schlägt bei uns hoffentlich gar keine Stunde mehr. Auch nicht im Wilden Osten. Nicht über kurz oder lang.