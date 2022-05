Den ganzen royalen Pomp, mit dem die Briten die Regierung eines grenzdebilen Premierministers in Goldlametta packen, können wir uns nur noch als bunten Unterhaltungsstoff beim Friseur vorstellen. Da verliest diese Woche ein 73-jähriger Berufs-Sohn in behängter Admiralsuniform erstmals die von Boris Johnson aufgeschriebene Rede zur Parlamentseröffnung. An der nur bemerkenswert ist, dass sie nicht von seiner greisen Mutter vorgetragen wurde. Aus diesem hohlen Ritual ragt allerdings doch etwas hervor, das beeindruckt: Nämlich die mit dem unvollendeten Nachfolger sprichwörtlich verknüpfte Tugend, so lange geduldig mit dem Anfangen warten zu können, bis es fast schon zu Ende ist. Weil unerbittlich weniger wird, was vom Leben übrig bleibt. Charlesk.