Über den Daumen gepeilt sind in den USA 300 Millionen Feuerwaffen verteilt. Das vordemokratische Prinzip: one man, one gun. Tendenz steigend. Die National Rifle Association verteidigt den 2. Verfassungszusatz von 1791 ja nicht, um das Bestattungsgewerbe zu stabilisieren, sondern um das Geschäft mit Ballermännern zu fördern. Macht 30.000 Tote im Jahr, inklusive der Suizide. Ob Trump einen goldenen Colt der NRA-Freunde für den Eigengebrauch im Nachttisch hat, weiß man nicht. Unbestreitbar aber verbreitet er mit dem verbalen Sturmgewehr jenen Hass gegen andere Rassen, Religionen und Meinungen, den Idioten mit der Knarre exekutieren. Seine Krokodilstränen sind als Zeichen des Mitleids so falsch wie das Augensekret der Echsen beim Fressen.