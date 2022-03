Wenn Sicherheit also doch vor Klimaschutz geht, dann sollten wir keine Zeit verlieren. Unsere letzte Chance ist die Erderwärmung, bevor der Russe den Gashahn endgültig abdreht. Das hat schon Donald Trump kapiert. Dazu sollten wir gleich die alten Kohlekraftwerke sofort wieder anschalten, Elektro-Autos verschrotten, einen Flug in die Südsee buchen und den ganzen neumodischen veganen Krimskrams aus den Supermärkten verbannen. Wer braucht schon Gemüse? Es lebe das Fleisch. Statt Veggie-Day braucht es dauerhaft einen Kotelett-Tag – aber bitte ausschließlich mit Haltungsform vier. An den Ampel-Slogans wird auch schon kräftig gefeilt: "Putin bekommt sein Fett weg" oder "Selbst Greta beißt in ein Schnitzel". Na dann, guten Appetit!