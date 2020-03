Fast wäre das, was heute in Erfurt auf dem parlamentarisch-peinlichen Spielplan steht, in Quarantäne geschickt worden – weil der 1. Corona-Fall Thüringens mit einem CDU-Abgeordneten Kontakt hatte. Ist halt schon sehr klein, der rotgezipfelte Freistaat, Heimat der echten Gartenzwerge. Und des (!) Zwergenaufstandes: Eine CDU-Chefin wurde bereits geschreddert, die Sturzgeburt des Nachfolgers eingeleitet und ein vorzeitiger Abgang der bisher besten Kanzlerin denkbar gemacht. Alles, weil die SED-Erben ihre verlorene Macht nicht fahren lassen und die seit Adolf-Nazi braunsten Thüringer Würstchen Liberale und C-Demokraten mit auf den Grill locken wollen. Haben sie gelernt? Sonst könnte Corona schicksalsgleich die Schamfrist jederzeit verlängern …