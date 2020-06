Beim Versuch, an Donald Trump noch etwas Positives zu finden, kann man die Erfahrung des Scheiterns machen. Der Mann mit den Vorfahren aus K(n)allstadt in der Pfalz, regrediert zur klassischen (sic!) Knallcharge – dem schlechten Mimen, der sich mit großer Geste lächerlich macht. Die angedrohte Inszenierung des Bürgerkriegs ist Polit-Pornographie und überschreitet alle Roten Linien. Normalerweise müsste das der Anfang vom Ende sein. Doch unter Trump ist nichts normal. Er entblödet sich auch nicht, mit der Bibel in der Hand den Weg zum Foto-Shooting vor der Kirche brutal räumen zu lassen. Wenn es diesen Gott gibt, den er da blasphemiert, müsste er, wie Trump in der TV-Show "The Apprentice", herabdonnern: You are fired – du bist gefeuert!