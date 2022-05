Man muss den Bundeskanzler verstehen. Als er das Amt übernahm, stand im Terminkalender nichts von einer Kiew-Reise. Und so spontan alles umwerfen, wo kämen wir da hin. Wer eine Stadtführung bei Scholz bestellt, soll sie ja auch bekommen können. Das braucht Vorbereitung. Und überhaupt: Sähe es nicht verdächtig nach der Selbstinszenierung eines gewissen Vorgängers aus, der damals als erster in Gummistiefeln ins Krisengebiet eilte? Zu dem will man ja nun wirklich alle Parallelen vermeiden. Also halten wir es mit Politikerreisen wie mit den Waffen: Erst einmal die Altbestände vergangener Jahrzehnte, lange eingemottet, bei der Industrie eingelagert, jetzt reaktiviert und aufgearbeitet. Und dann, irgendwann, auch mal ein praktisch neuwertiger Kanzler.