Eine Blitzumfrage am Frühstückstisch – unter den unrepräsentativen Bedingungen der Kontaktsperre Jetzt das Positive, was man/frau derzeit am liebsten lesen möchte, brachte ein klares Meinungsbild. Mit Tucholsky gesprochen: Wo bleibt das Positive? Auweia! Also gut: Wir leben. Das Toilettenpapier ist wider Erwarten nicht knapp. Auch die übrigen Vorräte versprechen eine weiterhin nahrhafte Zurückgezogenheit. Die Personenwaage wurde der seelischen Unbeschwertheit wegen weggesperrt. Nur der Blick in den Spiegel steigert von Tag zu Tag die bisher unterentwickelte Wertschätzung für den Coiffeur. Wird alles nachgeholt, das gilt auch für den Zahnarzt, den Buchhändler oder den Lieblingsitaliener. Denn die Krise endet früher oder später bestimmt. Positiv genug?