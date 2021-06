Auch wenn das deutsche Schwergemüt am Samstag noch nicht ganz auf die Schicksalswende eingestellt war – und deshalb auch dem Untergang ins Auge gesehen hatte: Lieber ein Ende des Schreckens als ein schreckliches Ende, das unseren Hang zur Selbstqual bedient. Die ganzen Zweifel wurden bei diesem Rasen-Kraftakt weggeputzt. Das wollte sich auch die Taube des Matches in München nicht entgehen lassen. Sie stahl sogar einem Ronaldo die Poser-Show, die immer ein wenig an das Gebaren der automobilen Kraftprotze rund um den Mannheimer Wasserturm erinnert. Wir stimmen unbescheiden Bastian Schweinsteiger zu: Nach einem gewonnenen Spiel ist immer ein gutes Gefühl. Und dass die Inzidenz der Fußball-Begeisterten wieder steigt, nehmen wir gerne in Kauf.