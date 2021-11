Bislang ist die StiKo nicht gerade durch übertriebene Hektik aufgefallen. So wenig, dass ihr so mancher schon zugerufen hat, sie solle doch nun mal aufhören mit dieser lästigen Wissenschaft und einfach mal entscheiden. Ausgerechnet jetzt, in der sich anbahnenden Vorweihnachtszeit, setzt die oft so stille Kommission ein Zeichen gegen die allerorten drohende Entschleunigung. Stattdessen: Tempo, Tempo, hoch die Impfrate, Boostern für alle. Nun, dass wir mit den Risikogruppen noch nicht mal halbwegs durch sind, sei dahingestellt. Bei den Skeptischen klafft ja sogar noch die Erstimpflücke. Das wird nichts, ohne die vielgescholtenen Impfzentren wieder ins Zentrum zu stellen. Und zwar in Groß-, Mittel- und Ganzkleinzentren, von Boostehude bis Königsboosterhausen.