Seit 100 Tagen befindet sich die Berliner Ampel fast ununterbrochen im Notbetrieb. Und die Garantie ist abgelaufen. Gut, dass der ukrainische Präsident Selenskyj gestern nach seinem Hilferuf an Kanzler und Bundestag dem weiteren Verlauf der Debatte nicht folgen konnte. Denn dort, wo Putin 2001 den großen Satz gesagt hatte: Der Kalte Krieg ist vorbei – hätte man durchaus den Bogen noch einmal zurückschlagen können. Der paranoide Diktator hat in der Tat den Kalten in einen heißen Krieg gegen die Bevölkerung der Ukraine verwandelt, weil deren Freiheitswille seine Tyrannenmacht bedroht. Doch im Bundestag wurde derweil stur nach Terminplan das tote Pferd einer Impfpflicht geritten. Als wäre es das Wappentier der Regierung des Fortschritts.