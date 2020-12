Das Pressefoto für das glanzlos davonschleichende Jahr ist vergeben. Irgendwas mit Sudan. Aber wie die Impfkandidaten auf den Wartelisten – oder die skigeilen Österreicher an ihren Liften - stehen auch die Motivkandidaten für 2021 Schlange: spitze Injektionsnadeln. Für den kleinen TV-Sadismus zwischendurch. Oder anders gesagt: Der große Nadelhaufen hat das wenige Heu sonstiger Neuigkeiten verdrängt. Und die steigende Frequenz dieses genüsslichen, drei Zentimeter tiefen Einstichs in den Oberarmmuskel in Nahaufnahme macht sogar normale Nachrichtensendungen für Kinder bedenklich. Weil sie beim Doktorspielen neben ihren Freunden bestimmt auch Hund und Katze in guter Absicht unentwegt impfen möchten. Doch: Messer, Schere, Nadel, Licht ….