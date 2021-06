Geister-Fußball in Zeiten von Corona hat es schwer. Aber nun, mit den ersten EM-Spielen vor verlesenem Publikum, kehrt ein Teil der Begeisterung zurück. Und für uns fängt das Turnier mit der Rückkehr der Jogi-Ritter heute erst richtig an. Mit "högschdem Einsatz", wie es der Endzeit-Löw versprochen hat. Den braucht es allerdings gegen "Les Bleus", die aus einem Land kommen, in dem die Stimmung besser ist als die Lage. Während wir uns politisch noch mit den Sozial-Masken von vorgestern herumschlagen, die nicht mindestens dreimal TÜV-geprüft waren. Doch heute gilt: Wer sich nicht voll reinhängt, fliegt, um noch einmal den wiedererwachten Jogi zu zitieren. Hoffentlich wird es kein Gruppenflug wie 2018. Aber Südkorea (0:2) ist ja nicht dabei …