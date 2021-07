Schon lange vor Olympia hat Goethe es gewusst: "Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles", ließ er sein Gretchen sagen. Und hat dabei aber doch die Rechnung ohne die Schweizer gemacht. Die haben jetzt tatsächlich in Gestalt von Lindt vor dem Bundesgerichtshof obsiegt und sich den Farbton ihres Schokohäschens zur Marke erklären lassen. Da müssen doch sämtliche Alarmglöckchen (nur echt am rot gefalteten Halsband) bimmeln! Seht euch bloß vor, ihr Goldhamster, Goldfische und Goldammern. Nicht, dass euch noch jemand Lizenzgebühren aus Fell, Schuppen oder Federkleid leiert. Damit wäre dem gesunden Menschenverstand endgültig der Golden Delicious vom Kopf geschossen. Aber nein, das stand ja beim Dichterfürstenkollegen Schiller.