Für den Handel, sowohl den händischen, als auch die Online-Variante, verengt sich Weihnachten zu einer runden Umsatzzahl: 100 Milliarden. Die will 2018 geknackt werden. Und so rollt derzeit mit Hilfe von diversen Rabattschlachten wie dem Black Friday oder dem Ramsch Tuesday ein gigantischer Warenstrom auf den Golden Monday heute in vier Wochen zu. Zur Erläuterung: Früher hieß der Tag Heilig Abend. Mittlerweile drängt sich der Eindruck auf, als läge in der Kasse, äh, Krippe nicht mehr das Christkind, sondern die Schwarze Null des Finanzministers, der vor allen anderen seine Schäfchen ins Trockene bringt. Apropos: Die durchschnittlichen 282 Euro für Geschenke schon ausgegeben? Wenn nicht, dann ran. Für eine hohe Weihnachtsbeteiligung!