Erneut haben die Franzosen unseren Sinn für kalkulierbare Verhältnisse mit ihrem extravaganten Wahlverhalten auf die Probe gestellt: Im 1. Durchgang ein Hauch von Revolution! Um dann im 2. mit kühler Vernunft zu handeln. Die nationalistische Familiendynastie Le Pen konnte im achten Versuch zwar mehr Wutbürger einsammeln als zuvor – Macron hat den Schuss gehört. Aber an die facegeliftete rechte Galionsfigur haben die Franzosen ihr Sprichwort angelegt: Elle ment comme un soutien-gorge – sie lügt wie ein BH. Die Zerstörung Europa findet nicht statt. Das geht auch an die Bunker-Adresse von Le Pens Finanzier Putin. Man könnte in Anlehnung an ein berühmtes Zitat sagen: Die spinnen auch manchmal, die Gallier. Aber blöd sind sie nicht. Félicitation!