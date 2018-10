Glück gehabt! Das gilt ganz bestimmt für die Raumfahrer, die offenbar unbeschadet ihrer "Sojus"-Kapsel entkamen. Aber sind Alexej Owtschinin und Nick Hague auch glückliche Menschen? Der aktuelle Glücksatlas weckt Zweifel. Ja, schon richtig. Die Aussicht am Arbeitsplatz ist klasse. Das war’s aber auch schon. Arbeitszeiten? Rund um die Uhr. Die Familie sieht man nur via Skype-Telefonat. In der Kantine bloß Instant-Fraß. Nicht einmal einen Tischkicker gibt es - wie soll denn da die Kreativität blühen? Am wichtigsten aber: Langstreckenpendeln drückt aufs Gemüt, so der Atlas. Und kurz ist der Anfahrtsweg zur ISS jedenfalls nicht, bei einer Umlaufbahn in rund 400 Kilometern Höhe. Hand aufs Herz: Wären Sie glücklich, wenn Sie von Heidelberg aus ins Büro nach Bielefeld pendeln müssten? Na also.