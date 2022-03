Als die sowjetischen Panzer 1968 den Prager Frühling niederwalzten, war es schon Hochsommer. Die Schreckensnachrichten aus der Ukraine erreichen uns just in dem Moment, da doch alle aus dem langen Winter- und Coronablues aufwachen wollten. Was die Frage aufwirft: Darf man das denn? In der Sonne sitzen und sich am schönen Wetter freuen? Oder ohne Schuldgefühle darüber nachdenken, was der Garten zur Trockenheit sagt – während in Kiew Bomben fallen und Mariupol buchstäblich das Wasser ausgeht? Darf man. Und sich einreden, dass jede Sonnenstunde, jede Kilowattstunde vom Dach ein ganz kleiner Schritt weg vom russischen Gas ist. Es soll nur nicht davon abhalten, aus Mitgefühl praktische Hilfe werden zu lassen. Das geht zum Glück auch bei Sonnenschein.