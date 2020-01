Iran ist menschlich. Nein, das soll natürlich heißen: Irren ist menschlich. Und nein, das soll natürlich nicht heißen, dass in Teheran Irre an der Macht säßen. Obwohl sich der Verdacht manchmal doch aufdrängt. Da verkündete die Luftsicherung praktisch schon mit dem Aufprall, was der Boeing zugestoßen war – jedenfalls keine Rakete. Bis zum Freitag blieb sie eisern dabei – und tags darauf wurde das genaue Gegenteil staatliche Version. Nun wäre natürlich sehr spannend zu erfahren, wer da eigentlich über wen die (F)lugaufsicht führt. Und wie man reagieren soll: an der Dreistigkeit der angeblich gottgesegneten Ajatollahs verzweifeln – oder sich an der Tatsache erfreuen, dass selbst in einer Diktatur die Wahrheit irgendwann doch ans Licht kommt.