Überall in Deutschland werden in diesen Tagen Sachspenden für die Ukraine gesammelt – darunter auch Massen an alter Kleidung. Doch möglicherweise könnte man den Menschen im Kriegsgebiet viel mehr damit helfen, wenn alle Deutschen ihre dicken Sachen behalten – um sich warm anzuziehen. Denn die Achillesferse von Russlands Kriegsherr Wladimir Putin sind die Öl- und Gaslieferungen, von denen sein Land finanziell abhängig ist. Statt "Kein Krieg für Öl", wie es während der Golfkriege skandiert wurde, müsste es daher nun heißen: "Kein Öl gegen den K rieg". Dann aber würde es in vielen deutschen Wohnungen bald sehr kalt werden. Und die Abkürzung FFF, die bisher für "Fridays for Future" steht, bekäme eine neue Bedeutung: Frieren für Frieden.