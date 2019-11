Im Abstand von 30 Jahren verklärt sich ja so manches. Deswegen zur Klarstellung: Die Mauer wurde 1989 weder von David Hasselhoff in Leuchtlederjacke umgesungen noch von den Scorpions im Wind des Wandels weggepfiffen. Und auch nicht von einer in Oggersheim gebuchten Abrissbirne geplättet.

Auch wenn das alles die schönere Erzählung ergäbe als die schnöde Wahrheit: Der ahnungslose Schabowski leistete sich den schwersten Versprecher aller Zeiten, und der Rest ist Geschichte.

Doch auch wenn ihr konkreter Fall Zufall war: Früher oder später wäre die Mauer sowie fällig gewesen. Und jetzt ist sie schon länger weg, als sie gestanden hatte.

Zumindest die aus Beton. An der in den Köpfen müssen wir noch mauerspechten. Am besten sofort. Unverzüglich.