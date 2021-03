Wenn Menschen unter Dauerstress Auffälligkeiten zeigen und ihre Unterstützer attackieren, sollten sie am mal auf die Couch. Selten wurden Politiker, deren undankbare Aufgabe es ist, die Pandemie zu managen, so hart angegangen – ohne dass die Kritiker Besseres anzubieten hätten. Insofern muss man die Möglichkeit, dass sich viele Frustrierte zwecks Intensivbehandlung ihres Kollers zur großen Couch Mallorca aufmachen, begrüßen. Ohne freilich die feinsinnige Mahnung aus dem Auswärtigen Amt zu überhören, eine fehlende Reisewarnung sei noch keine Einladung zum Reisen. Doch die volle Garantie für ein risikofreies Leben gibt es nirgends. Nicht einmal beim Impfen – dem einzigen Licht am Ende des Tunnels. Auch auf dem Weg dorthin lauern Gefahren.