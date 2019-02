Für einen Moment dachten wir, jetzt hätten die Briten endgültig den Verstand verloren. Was hatte der Parlamentschef da mit aller Theatralik verkündet? "Augen nach rechts, die Nase nach links"? So abgedreht sind sie dann doch noch nicht. Er sagte "The Ayes to the right" und "The Noes to the left". Die Ja-Stimmen rechts, die Nein-Stimmen links. Klingt ganz genau so wie "eyes" und "nose". Aber derlei kommt im Englischen ja öfter vor. Und derzeit haben die Noes eben notorisch die Nase vorne. Daher braucht Theresa May ja nun Plan B, und danach wahrscheinlich Plan C. Nein, damit sind nicht Boris oder Corbyn gemeint, die gerne ihren Platz einnähmen. Auch sie würden bald merken: Die Aufgabe ist so unmöglich, wie die Augen nach rechts, die Nase nach links zu drehen.